Москва, 18 апреля, 2019, 12:50 — ИА Регнум. 18 апреля на экраны России выходит драматический триллер режиссера Романа Прыгунова «Миллиард». В главной роли Владимир Машков, уже прекрасно освоивший образ российского богача: до этого он сыграл в картине «Олигарх». Замысел фильма несколько запутан: крупный банкир в одночасье лишается своего состояния. Спасти ситуацию могут его дети, которых оказывается целых 17, о которых он узнал случайно, так как они появились благодаря искусственному оплодотворению его благородным семенем большого числа женщин жуликом-доктором. Детей он до катастрофы знать не хотел, а теперь вынужден просить о помощи. Далее следует некоторое подобие «Одиннадцати друзей Оушена» — родственники, объединившись в едином порыве жажды денег, грабят банк в Монте-Карло.

Цитата из к/ф «Миллиард». реж. Роман Прыгунов. 2019. Россия Владимир Машков

В картине также снялись Александра Бортич, Гела Месхи, Павел Чинарёв, Марина Петренко и другие актеры.

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