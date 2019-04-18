Москва, 18 апреля, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Электронные сервисы и цифровые технологии в Москве предназначены не только для простых граждан, но и для бизнеса. Об этом 18 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на форуме «Цифровая эволюция бизнеса», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Каждый желающий сможет зарегистрировать себя предпринимателем в течение нескольких минут, отметил мэр Москвы.

«Электронные услуги для бизнеса у нас, наверное, самые удобные в стране. Это значит, что не надо соприкасаться с чиновниками, куда-то ходить», — сказал Собянин.

Также глава города анонсировал создание новой корпорации, которая объединит в себе практически весь инновационный потенциал столицы.

«В Москве много IT-компаний. Но мало кто знает, где и какие институты находятся в Москве, где можно опробовать те или иные образцы. Для этого мы создали портал, где можно найти партнёра в любом технопарке Москвы. Сейчас работаем над следующим шагом — созданием «Инновационной корпорации Москвы» — куда будет включена совокупность всех инновационных предприятий Москвы, а их более 25 тысяч. Это привнесёт большое развитие информационных технологий», — сказал Собянин.