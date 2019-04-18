Собянин объявил о создании «Инновационной корпорации Москвы»
Москва, 18 апреля, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Электронные сервисы и цифровые технологии в Москве предназначены не только для простых граждан, но и для бизнеса. Об этом 18 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на форуме «Цифровая эволюция бизнеса», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Каждый желающий сможет зарегистрировать себя предпринимателем в течение нескольких минут, отметил мэр Москвы.
«Электронные услуги для бизнеса у нас, наверное, самые удобные в стране. Это значит, что не надо соприкасаться с чиновниками, куда-то ходить», — сказал Собянин.
Также глава города анонсировал создание новой корпорации, которая объединит в себе практически весь инновационный потенциал столицы.
«В Москве много IT-компаний. Но мало кто знает, где и какие институты находятся в Москве, где можно опробовать те или иные образцы. Для этого мы создали портал, где можно найти партнёра в любом технопарке Москвы. Сейчас работаем над следующим шагом — созданием «Инновационной корпорации Москвы» — куда будет включена совокупность всех инновационных предприятий Москвы, а их более 25 тысяч. Это привнесёт большое развитие информационных технологий», — сказал Собянин.