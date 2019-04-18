Калуга, 18 апреля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. В 2019 году кластеру композиционных и керамических технологий Калужской области (Ассоциация «Акотех») исполнится пять лет. По данному поводу в Обнинске было посвящено расширение заседание на котором подвели итоги деятельности кластера в 2014—2018 годах и рассмотрели перспективы развития на период до 2025 года, сообщает 18 апреля корреспондент ИА REGNUM.

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Для подготовки, формирования и координации внутрикластерных инновационных проектов в 2018 году по инициативе Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина, являющегося якорным предприятием «Ассоциации Акотех», был создан научно-технический совет кластера. Партнерские отношения с «Акотех» оформили 11 организаций, в числе которых аналогичные кластеры Алтая, Санкт-Петербурга, Татарии и других российских регионов.

«Ключевое преимущество участия в работе кластера для нашего предприятия — оперативный трансфер непрофильных разработок в гражданский сектор экономики на производственных площадках партнеров. Взаимодействие становится особенно востребованным в вопросах решения задач импортозамещения и наращивания объемов гражданской продукции. Другим участникам деятельность объединения дает возможность входить в масштабные государственные проекты», — считает генеральный директор Обнинского НПП «Технология» Андрей Силкин.

Участники заседания также говорили о перспективах использования инженерного и научного потенциала предприятий кластера в государственных программах. К числу развивающихся направлений деятельности были отнесены участие в реализации Межведомственной комплексной целевой программы «Арктические технологии» и комплексного плана мероприятий по развитию аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2025 года.

В настоящее время в кластер композиционных и керамических технологий Калужской области (Ассоциация «Акотех») входит 21 организация с общей численностью сотрудников, превышающей шесть тысяч человек. Совокупная выручка участников объединения составляет 13,6 млрд рублей.