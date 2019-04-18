Симферополь, 18 апреля, 2019, 12:38 — ИА Регнум. На поддержку племенного животноводства в Крыму в 2019 году будет выделено более 300 млн рублей субсидий. Об этом 18 апреля в Симферополе заявил первый замминистра сельского хозяйства Владимир Анюхин.

Цитата из м/ф «Корова». реж. Александр Петров. 1989. СССР Корова

«Крымские аграрии получат почти 307 миллионов рублей субсидий на поддержку племенного животноводства, а также за сохраненное и нарощенное поголовье коров, овцематок и ярок, козоматок и козочек старше года», — отметил Анюхин.

По его словам, приём документов на субсидирование продлится до 6 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители рабочего коллектива учебно-научного производственного комплекса академии природопользования и биоресурсов Крымского Федерального университета, включающего в себя около 3000 га земель и 1000 голов крупного рогатого скота, заявили, что предприятие оказалось на грани исчезновения.