Нижний Новгород, 18 апреля, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Более трёх лет пожилая жительница города Первомайска (Нижегородской области) оплачивала коммунальные услуги, начисленные по завышенной площади квартиры. Только после вмешательства прокуратуры ей был сделан перерасчёт, сумма которого не уточняется, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

(сс) Jeremy Wong Обманутые

В прокуратуру с жалобой пришла сама пожилая собственница квартиры, которая сообщила, что ей необоснованно начисляют плату за содержание жилого помещения. Проверка подтвердила, что более трёх лет платёж взимался по завышенной площади квартиры. На имя руководства домоуправляющей компании было направлено представление, по результатам его исполнения пенсионерке сделали перерасчёт, а ответственное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, это не единственный случай завышения стоимости услуг ЖКХ. В начале мая 2018 года жители Автозаводского района Нижнего Новгорода получили квитанции на оплату отопления, в которых с них потребовали дополнительно уплатить от трёх до 12 тыс. рублей. Квитанции с высокими доплатами, пришедшие жителям двух районов, спровоцировали стихийный митинг и перекрытие дороги, что привлекло внимание властей. После вмешательства последних был сделан перерасчёт и выяснилось, что излишки появились по вине управляющих компаний, которые вовремя не сделали поверку коллективных приборов учёта тепла, а это повлекло начисление по нормативам.

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