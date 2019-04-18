Ярославль, 18 апреля, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Представители фонда содействия капитальному ремонту жилых многоквартирных домов в Ярославской области не пришли на заседание комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству муниципалитета Ярославля 17 апреля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Заседание комиссии в муниципалитете Ярославля

В повестке дня значился вопрос организации капитального ремонта в Ярославле, депутатов особенно интересовал вопрос замены лифтов в городе. Исполнительной власти также не удается наладить конструктивный диалог с фондом.

«Мы неоднократно их на совещания вызываем, но, учитывая то, что заказчиком не является город, они говорят — идите в область и с ними общайтесь. Обещали в конце апреля все сдать, но мы видим, что раньше 10 июня они ничего не сдадут. До 10 июня должны сдать все», — сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Тальянов.

Депутаты говорят, что получают многочисленные жалобы от жильцов.

«Это форменное безобразие, когда у нас исполнительная власть в городе не может договориться с тем же фондом капремонта, не может никак на него повлиять, фонд капремонта не может повлиять на подрядчика, а крайними остаются люди. Я как раз про дом на Громова 56 корпус 3, где полгода лифты не работали. У нас все сводится к тому, что пока люди публично не начнут выходить и бузить, исполнительная власть попу от стула не поднимает, — сказала депутат муниципалитета Евгения Овод.

По словам Овод, жители боятся ездить на новых лифтах, так как не имеют информацию о вводе их в эксплуатацию. Депутаты высказывали мнение о том, что фонд как заказчик работ в городе не нужен и призвали жителей переходить на накопление средств на капитальный ремонт на специальных счетах, где нет таких проблем.

«А ситуация, связанная с ремонтными работами, заставляет людей задуматься — а зачем нам в фонде быть, если мы сами, самостоятельно, либо с управляющей компанией, либо напрямую, спокойно без шума и пыли выполним эти работы? Соответственно, котел фонда лишится многих жителей. Соответственно, будет дискредитирована сама идея фонда, — сказал депутат муниципалитета Сергей Смоленский.

Председатель комиссии по ЖКХ Вадим Канашкин сказал, что депутаты будут агитировать жителей переходить на спецсчета.

«Мы не в первый раз сталкиваемся с тем, что фонд игнорирует городских депутатов, хотя наполняемость фонда в большей части идет по Ярославлю. И если они игнорируют нас, мы начинаем рассказывать людям, как плохо работает фонд, уходите на спецсчета и сами отвечайте за свое имущество. Мы вынуждены информировать таким образом, потому что от фонда мы ничего добиться не можем», — сказал председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Вадим Канашкин.

Скандал с игнорированием депутатов разгорается на фоне другого — и.о. директора регионального фонда Роман Гайнутдинов заявил, что приостановил оплату работ домов, которые уже отказались от услуг фонда и перешли на специальные счета.