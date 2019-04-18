Владивосток, 18 апреля, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Перемены последних лет, связанные с подготовкой специалистов в системе высшего образования, оценила ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Татьяна Терентьева, выступая на конференции о состоянии рынка труда Приморского края. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

«Ещё 5−7 лет назад вопросы трудоустройства для университетов имели малое значение. У нас была функция — учить. И мы учили, хотя и с трудоустройством помогали. Сейчас это интегрированная система: полная зависимость университетов от экономики», — заявила Терентьева.

По её словам, проблема связана с несогласованностью действий различных министерств и ведомств.

«С нас очень жестко спрашивают, какая доля наших выпускников трудоустроена по специальности. Нам Министерство образования говорит: меняйте направления подготовки — закрывайте старые, открывайте новые. Рособрнадзор нам говорит, что это невозможно сделать, потому что, приняв на себя обязательства на первом курсе, мы должны выполнять их до четвёртого, менять их невозможно. Поэтому, с одной стороны, мы понимаем, что университетам нужно меняться, с другой стороны, что с государством есть несогласованность, и неопределенности в самом регионе. Так кого нам нужно готовить? В каком направлении нам нужно идти?» — пояснила ректор ВГУЭС, открывая конференцию.

Вместе с тем, по данным департамента труда и социального развития Приморского края, в 2019 году ситуация на рынке труда стабильная. За год уровень безработицы практически остался неизменным, а количество вакансий по сравнению с показателями за апрель 2018-го выросло на семь тысяч единиц. В список самых востребованных работодателями профессий в январе 2019 года вошли арматурщики, бетонщики, плотники, монтажники, маляры, матросы, станочники. Не хватает инженеров-технологов, инженеров-проектировщиков, инженеров-строителей.

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