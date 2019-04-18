Магас, 18 апреля, 2019, 12:29 — ИА Регнум. В Ингушетии завершено голосование за лучшее оформление Соборной мечети в городе Магасе. Из трех предложенных вариантов жители региона выбрали дизайн с золотым цветом купола, восточным орнаментом на арках при входе в храм и мраморными ступенями. Об итогах голосования сообщает сайт министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.

Министерство строительства РИ Проект Соборной мечети в Магасе

Так, по данным пресс-службы, свои голоса за наиболее торжественный и богатый вид Соборной мечети отдали 64% принявших участие в опросе. Второй вариант дизайна одобрили 18,48% проголосовавших, а третий — 17,39%.

По словам министра строительства региона Османа Вышегурова, мечеть рассчитана на 8000 прихожан. Ее купол в диаметре составит 32 м, высота — 39 м, высота четырех минаретов — 57 м каждый.

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Как сообщало ИА REGNUM, Соборная мечеть в Магасе возводится с 2010 года. Основные работы по строительству будут завершены до конца осени 2019 года. В проект входит комплекс из зданий духовного управления мусульман республики, исламского университета и общежития.