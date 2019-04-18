Москва, 18 апреля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Московские власти содействуют малому и среднему предпринимательству на всех этапах, заявил 18 апреля мэр столицы Сергей Собянин во время выступления на форуме «Цифровая эволюция бизнеса», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва-Сити

В рамках глава одного из банков Михаил Задорнов отметил, что «Москва — это не только город где живут уже 12 млн человек, где штаб-квартиры банков, нефтяных компаний, но и город, где работает огромная часть малого и среднего бизнеса страны».

Однако мэр Москвы поправил финансиста, сказав, что приоритетом для столицы являются не крупные компании, а малый и средний бизнес.

«Категорически с вами не согласен. Москва — это город, где огромное количество малого и среднего бизнеса и огромное количество москвичей, которые в них работают, ну и в том числе такие компании как «Газпром» и «Роснефть». Это не шутка. Доходы города от малого и среднего бизнеса на порядок больше, чем от «Газпрома», — сказал Собянин.

Именно поэтому мэрия уделяет особое внимание поддержке малого и среднего предпринимательства, не нарушая при этом конкурентную среду, считает глава города.

«Малый бизнес — это не локальная площадка, посвященная узкой отрасли, это вся наша жизнь во всех её сферах. В это мы очень похожи. Мы занимаемся всем — от рождения до похорон. И во всем этом есть ниша для малого и среднего бизнеса. Везде, где есть город, городские услуги, везде выступают партнёры по бизнесу, в том числе представители малого и среднего бизнеса. Мы щепетильно относимся ко всем барьерам для бизнеса, поэтому мы, не нарушая конкурентной среды, помогаем бизнесу развиваться. Мы создаём общую комфортную инфраструктуру города, в котором удобно жить, учиться и работать», — отметил мэр Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди регионов Центрального федерального округа лидером по темпам роста собираемости налога на доходы физических лиц (НДФЛ) стала Москва.