Тула, 18 апреля, 2019, 12:55 — ИА Регнум. В социальных сетях снова горячие обсуждения. Пользователи рунета из Тульской области в очередной который раз прочат губернатору Алексею Дюмину повышение.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Дюмин

«Дюмин следующий президент. Это было давно известно, даже когда еще сам Алексей Геннадьевич не знал. Какое будет его правление и успехи в стране, можно судить по теперешнему положению дел в Тульской области», — написал в соцсетях Сергей Лытнев.

Он пришел в регион со званием Герой России, но не имея за плечами опыта управления в гражданской сфере. Спустя три года у руля Тульской области (назначение для кандидата политических наук, как он сам признался, было неожиданным), стабильно занимает лидирующие позиции во многих федеральных рейтингах глав субъектов РФ и подкупает своей «человечностью», которая, как кажется на первый взгляд, не присуща людям из силовых структур. Благословение губернатор получил от первого лица государства и отправился наводить порядок в одном из «вымирающих» (по статистике) регионов. Дюмин был краток: «Мой принцип: меньше слов — больше дела». Населению обозначил: «революционных потрясений» и «десанта московских назначенцев» ждать не стоит. На этих двух китах Дюмин и выработал свой собственный стиль и имидж, который сегодня стал поводом для очередных разговоров о будущем губернатора.

Эффективная команда управленцев

Когда Дюмин временно (а через 8 месяцев официально) занял кресло тульского губернатора, эксперты трубили, что генерал-лейтенант пошел на понижение. Мол негоже радоваться уходу с должности заместителя министра обороны страны. Но офицер не мог ослушаться главнокомандующего и сказал «есть». Рубить с плеча и переиначивать всю структуру управления под себя тульский губернатор не стал.

Руководитель аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский отличительными особенностями стиля управления Алексея Дюмина называет активное взаимодействие с федеральным центром, смелое делегирование полномочий молодой команде членов областного правительства непосредственно в регионе, а также внимательный анализ ситуации на местах.

«За неполных четыре месяца в Тульской области успел побывать целый ряд федеральных министров (Антон Силуанов, Максим Топилин, Евгений Зиничев и другие), а сам Алексей Дюмин за этот период неоднократно встречался с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно. Недавнее подписание соглашения Тульской области с Министерством обороны России также свидетельствует о высоком уровне влияния губернатора», — считает эксперт.

При этом политолог отмечает, что у Дюмина на региональном уровне сформирована команда молодых и перспективных министров, которые осуществляют достаточно эффективное администрирование.

«Эта структура постоянно уравновешивается за счет четкого и вдумчивого анализа происходящих в обществе процессов. Губернатор детально знает локальные проблемы региона и постоянно тестирует систему и своих чиновников на предмет готовности эффективно решать проблемы», — подчеркивает Игнатовский.

Именно с помощью своих людей на местах и в правительстве позволяют Алексею Дюмину лоббировать интересы региона на федеральном уровне и повышать качество управления на региональном.

Tularegion.ru Алексей Дюмин

Позиция лидера и лайки за имидж

Понятие «военные губернаторы» появилось в начале XIXвека при Александре I. Тогда на них сосредотачивалось и военное, и гражданское управление области. Чаще такие назначения проходили на пограничных окраинах Российской империи. В современной России военный губернатор скорее исключение из правил. И как же не прогадал верховный главнокомандующий, что в приграничной Тульской области, на территории оружейников появился свой человек. Ведущий аналитик «Института региональной экспертизы Николай Евдокимов напоминает, что популярность руководителей регионов, выходцев из силовых структур, наблюдалась и в «нулевых» годах.

«В случае с Тульской областью, назначение Алексея Дюмина тоже попало в точку. Тула — город оружейников, имеет славные воинские традиции. Назначение губернатором выходца из этой среды гармонично ложилось в логику развития региона», — считает Евдокимов.

В начале своего губернаторского пути (да и сейчас) Алексей Дюмин придерживался таких личных и профессиональных качеств, как пунктуальность, дисциплина, дотошность. Затем, по мнению экспертов, он вышел на следующий уровень — общение с людьми. Первое время у руля области он присматривался к общественности и не уделял столь огромного внимания обращениям и жалобам населения. Теперь же это один из глав субъектов РФ, пропагандирующий нацеленность на людей. Чиновникам нередко достается от «тяжелой руки» Дюмина на оперативных совещаниях, порой доходит и до увольнений. Но не публичных и унизительных, а выдержанных и взвешенных.

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По-прежнему Дюмин «не кричит» о планах и достижениях. С журналистами он краток, однако конкретен. Увиливать или «сливаться» не в стиле тульского управляющего. Такие взгляды, по мнению Николая Евдокимова, «могут помешать Алексею Геннадьевичу».

«Это отсутствие серьезного опыта в решении социально-экономических вопросов и нелюбовь к публичным акциям, характерная для многих выходцев из военной среды. Впрочем, Дюмин за время руководства Тульской областью показал, что умеет учиться и правильно использовать полученный политический опыт», — говорит эксперт.

Если сравнить Дюмина с другими силовиками-губернаторами, то он довольно-таки оперативно перестроился на «гражданское управление». К примеру, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, вступив в должность главы региона с поста заместителя министра внутренних дел, начал с обновления вертикали власти и не стал сохранять разноплановость элит.

Однако руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко полагает, что сравнивать тульского губернатора с главами-силовика неверно.

«Он по уровню активности и эффективности опережает многих и уже входит в «губернаторскую элиту». Про других руководителей регионов призыва последних трех лет этого пока сказать нельзя, — говорит эксперт. — Поэтому, на мой взгляд, Дюмина можно сравнить с топами губернаторского корпуса (Собянин, Минниханов, Воробьев, Кадыров). Понятно, что потенциал Тульской области несколько уступает Московской и Татарстану, однако регион устойчиво развивается на протяжении трех лет».

Согласно исследованиям специалистов «Института региональной экспертизы, у тульского областного лидера высокий уровень доверия среди населения. Дмитрий Михайличенко объясняет это высоким уровнем лоббизма, отсутствием каких-либо коррупционных упоминаний имени губернатора и умением выстраивать диалог с простыми жителями.

Стоит упомянуть об еще одной особенности губернатора Тульской области. Сегодня на просторах интернета мало критических публикаций, материалов и высказываний о Дюмине. И это не от страха, а от того, что первое лицо области особо не дает поводов для осуждений. А в социальных сетях губернатор получает лайки (в том числе и словесные) от жителей региона за новый образ. Порой руководитель области предпочитает классическому пиджаку свитера и кардиганы.

Tularegion.ru Алексей Дюмин

«Дюмин всегда аккуратен в выборе одежды и аксессуаров. Новый стиль выделяет его среди представителей губернаторского корпуса. Это может стать некоей «фишкой» перспективного политика, — предполагает Михайличенко. — В публичной политике есть этикет, есть свои нормы, но есть и свои стереотипы, преодоление которых может выигрышно оттенить имидж политика».

Привлечение внимания центра

Новому главе пришлось учиться выстраивать не военную дисциплину (хотя без этого тоже не обходится), а в первую очередь гуманное отношение к людям.

«Стиль Дюмина менялся на протяжении всего периода нахождения на посту губернатора. Отличительной чертой его управления является качественное проникновение в проблемы обычного жителя области. Иногда губернатор сам зачитывал на заседаниях правительства области обращения к нему жителей области. Это очень важно», — отмечает политолог Андрей Махрин.

Впрочем, полностью отходить от военной тематики Дюмин не стал. Она проходит в его губернаторстве генеральной линией. Этому подтверждение и открытие парка «Патриот», и создание отделения в области Юнармии, и открытие Суворовского училища, и недавнее подписание с Минобороны России соглашения о сотрудничестве.

«Есть внимание к давно назревшим социально-экономическим проблемам — повышение производительности труда на предприятиях области (регион активно включился в проект Минпрома по данному направлению), снижения смертности, повышение внимания к экологическим проблемам (недавно, например, к губернатору обратились жители, которые не хотели ликвидации Рогожинского парка в Туле и строительства на его месте каких-то объектов и таких примеров огромное количество)», — говорит политолог.

Но козырем Дюмина, как руководителя области, Махрин считает привлечение инвестиций.

«Их много. Они разноплановые, направлены на диверсификацию экономики региона, огромная роль в ОЭЗ Узловой. Но в тоже время руководить Тульской областью непросто. Регион не всегда находился на первых позициях во внимании со стороны государственных чиновников. Алексей Дюмин привлек это внимание», — объясняет эксперт.

Конечно, в этом аспекте некоторые отметят приближенность к лидеру российского государства. Но почему бы не использовать этот, если так можно выразиться, рычаг правления, если он имеет столь успешные последствия для экономики, бизнеса и, как следствие, для каждого жителя Тульской области.

Управленческой «фишкой» тульского губернатора, которой обладают далеко не все главы российских субъектов, руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов считает лоббистский потенциал, который позволяет Дюмину качественно позиционировать интересы региона на федеральной арене — добиваться бюджетных преференций, участия в госпрограммах, привлечения крупных инвесторов, визитов федеральных чиновников, участия в имиджевых мероприятиях.

«Это отлично дополняет его образ «военного защитника». Такое управленческое качество губернатора отмечают многие респонденты во время опросов общественного мнения, говоря о том, что им нравится его высокая активность, стремление контролировать ситуацию, стратегическое мышление, нацеленность на решение проблем простых людей», — комментирует эксперт, отметив, как Дюмин за три года прошел путь от генерала до «своего».

В подтверждение последнего можно привести недавнее ДТП под Тулой с участием автобуса с детьми. Губернатор лично выехал на место аварии, распорядился разместить их в ближайшем отеле и сопроводил подростков чуть ли не до двери комнат. По мнению Крылова, этот шаг руководителя региона был воспринят общественностью позитивно.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что основные задачи для себя и тульского правительства на ближайший год Алексей Дюмин обозначил в Послании к депутатам в ноябре 2018 года. Акценты руководитель региона сделал на развитии экономики, малого и среднего бизнеса, информатизации, улучшении инфраструктуры, безопасности, ЖКХ, благоустройстве культурных и исторических объектов и других социально-экономических блоках.

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