Киев, 18 апреля, 2019, 12:19 — ИА Регнум. В четверг, 18 апреля, российские СМИ с некоторым удивлением сообщают, что кандидат в президенты Украины и вероятный шестой президент этой страны Владимир Зеленский выступил против предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса для Донбасса, а также против предусмотренной Минскими соглашениями амнистии для ополченцев.

ИА Красная Весна Митинг в честь провозглашения ДНР. Донецк

Также Зеленский порадовал «патриотичных» избирателей, утвердительно ответив на вопрос, считает ли он Владимира Путина «врагом», и рассказал, как именно он в случае своей победы на выборах будет бороться за Донбасс: с помощью «информационной войны» методом создания «больших медиапорталов», а также с помощью «гуманитарных шагов».

Конечно, на фоне риторики Петра Порошенко (и особенно на фоне действий Петра Порошенко в последние пять лет) заявления Зеленского выглядят чуть-чуть более приличными. Но если кому-то представлялось, что кандидат «Не-Порошенко» внезапно начнет руководствоваться здравым смыслом и интересами своих сограждан, то это, мягко говоря, иллюзия.

Владимир Зеленский руководствуется интересами своих старших товарищей, в первую очередь Игоря Коломойского, а интересы эти состоят в том, что никакого особого статуса Донбасс получить не должен. Возвращение Донбасса на Украину может дать слишком сильный импульс якобы находящимся в меньшинстве противникам «единственно верного евроатлантического учения».

Также особый статус для Донецкой и Луганской областей (в случае их возвращения в состав Украины) будет постоянным соблазном для руководителей других регионов страны, и вовсе не только юго-восточных: защищаться от выкачивания киевскими олигархами всех соков из страны методом требования того же или схожего особого статуса.

Все это категорически не нужно команде Коломойского, которая рассчитывает доить Украину в тех же границах, в которых ее доил Порошенко. Активную войну, возможно, придется закончить или, по крайней мере, несколько приглушить, но вместо бизнеса на войне украинские олигархи, можно даже не сомневаться, очень быстро придумают другой бизнес.

Заявления Владимира Зеленского — особенно в тех случаях, когда он не может ни ограничиться кратким ответом, ни говорить о чем заблагорассудится, а вынужден рассуждать вслух на заданную тему — эти заявления ясно показывают, каким будет место шестого президента Украины в системе украинской власти.

Человек с еще пока не запятнанным имиджем, владеющий актерскими навыками, способный привлекать внимание к себе лично — он будет импровизировать внутри очень четко проведенных границ. И весь его здравый смысл, так ярко проявляющийся, когда речь о коррупции Порошенко, будет немедленно исчезать, как только речь будет заходить о чем-то по-настоящему важном.

Поэтому никаких иллюзий в отношении Зеленского быть не должно. И разочарований по его поводу — тоже. Актер почти никогда не принимает участия в написании сценария; он соглашается или отказывается принять роль, а потом лишь расставляет эмоциональные и смысловые акценты в уже написанных словах. Зеленский — актер; ему предложили интересную роль — и он согласился.