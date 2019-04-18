Санкт-Петербург, 18 апреля, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Антиисламский терроризм в последнее время стал серьезной проблемой во всем мире, являясь продолжением негативных последствий массовой миграции. Такое мнение высказал 18 апреля директор ФСБ России Александр Бортников на Конференции по противодействию международному терроризму в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х∕ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Звериный оскал национализма

«Негативные последствия миграционных процессов, в первую очередь, в западных странах, глубокие различия в культурных и религиозных менталитетах беженцев и коренных жителей, намеренное агрессивное поведение мигрантов и совершаемые ими преступления провоцируют рост националистических настроений и актуализируют проблему праворадикального и расистского терроризма», — сказал Бортников.

Он привел в пример кровавую бойню в новозеландском городе Крайстчерч в марте 2019 года, когда 28-летний австралиец Брентон Таррант расстрелял 50 мусульман в мечети и ранил еще несколько десятков человек.

Читайте также: Путин: Теракт в Новой Зеландии поражает жестокостью и цинизмом

«В результате появление хладнокровных психопатов-убийц, вынашивающих планы мести мусульманам, становится тревожной тенденцией не только для Европы, но и, как показала недавняя трагедия в Новой Зеландии, для всего мира», — заявил Александр Бортников.

По его мнению, единая позиция в международном сообществе должна исключить двойные стандарты в определении террористов и их пособников. Бортников считает, что в текущих условиях ни одно государство не способно в одиночку защитить своих граждан от опасностей международного терроризма, поэтому мировое сообщество должно консолидировать свои усилия.

Во главе процесса должна оставаться ООН и ее профильные структуры, полагает Александр Бортников. Так, по его мнению, необходимо продолжить формировать единую информационную среду для обеспечения оперативного обмена всеми необходимыми сведениями.

Читайте ранее в этом сюжете: Директор ФСБ предупредил об угрозе от вдов, жён и детей террористов

Напомним, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходит Конференция по противодействию международному терроризму (совместно с международными парламентскими организациями). На ней обсуждается роль международных институтов в противодействии терроризму, предотвращении использования сетевых технологий для распространения экстремистских идей, совершенствовании законодательства в целях преследования террористов и пресечения финансирования терроризма.