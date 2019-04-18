Москва, 18 апреля, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Законопроект об ужесточении условий выдачи микрозаймов и микрокредитов, а также о дополнительных ограничениях к работе микрофинансовых организаций Госдума приняла в первом чтении, передает ИА REGNUM корреспондент 18 апреля.

Фирс Журавлев. Кредитор описывает имущество вдовы. 1862

Инициатива, в частности, предлагает запретить выдавать микрозаймы и микрокредиты под залог недвижимости, в том числе и под залог доли в квартире. Авторы законопроекта, среди которых представители всех фракций Госдумы, сенаторы, а также спикеры нижней и верхней палаты парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, считают недопустимым, когда гражданин лишается жилья из-за микрокредита, стоимость которого незначительна по сравнению с квартирой.

Помимо этого депутаты и сенаторы также хотят обязать МФО проводить упрощенную идентификацию заемщиков. Как отметил Володин, это необходимо для пресечения мошеннических способов получить микрокредит.

«Это позволит пресекать получение займов мошенниками с помощью чужих паспортных данных», — заявил Володин.

Законопроект также ужесточает требования к размеру собственного капитала микрофинансовой организации. Если закон будет принят, то объем средств должен увеличиться с 10 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Это позволит очистить рынок от недобросовестных игроков, уверены авторы инициативы. При этом законопроект также повышает сумму инвестиций, которую могут вкладывать в МФО инвесторы в виде займа. Сегодня она достигает 1,5 млн рублей, а законопроект предполагает ее увеличение в два раза до 3 млн рублей.