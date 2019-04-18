Москва, 18 апреля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает министерство просвещения в ограничении конкуренции на рынке учебников, сообщается 18 апреля на сайте ФАС.

Цитата из м/ф «Приключения Буратино». реж. Дмитрий Бабиченко, Иван Иванов-Вано. 1959. СССР По дороге в школу

Отмечается, что министерство издало приказ, в соответствии с которым в новый федеральный перечень учебников не была включена часть ранее находившейся там учебной литературы. В связи с этим для издательств и образовательных учреждений возникли риски, сопряженные с барьерами для осуществления хозяйственной деятельности, а также дополнительные затраты.

«Антимонопольное ведомство направило предупреждение в Министерство просвещения РФ о необходимости прекратить действия (бездействие), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

В ФАС добавили, что действия министерства могут привести к ограничению конкуренции на рынке учебной литературы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли законопроект направленный на повышение ответственности за экспертизу учебников.

Так, если экспертиза учебника проводится в условиях возможного конфликта интересов, ее результаты считаются недействительными. А на экспертную организацию предлагается возложить административную ответственность, предусмотрев штрафы за нарушения требований: от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и 50 тыс. —100 тыс. рублей для юридических лиц.