Москва, 18 апреля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Бизнесу следует помочь развитию проекта «Московская электронная школа», даже если его вложения не принесут существенной финансовой отдачи. С таким призывом к предпринимательскому сообществу обратился мэр Москвы Сергей Собянин 18 апреля во время выступления на форуме «Цифровая эволюция бизнеса», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Собянин осматривает современный класс

«Несмотря на различную критику в области образования, Москва среди городов мира занимает 5−6 место. Посмотрим, что дадут последние данные. Среди регионов России Москва лидирует точно. И динамика развития образования идёт в геометрической прогрессии. И немало этому способствуют цифровые технологии, в том числе «Московская электронная школа». Эта технология будет динамично развиваться», — сказал Собянин.

После этого мэр Москвы призвал представителей бизнесе поспособствовать развитию МЭШ независимо от того, принесёт это финансовую отдачу или нет, ведь проект, по мнению Собянина, способствует развитию детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в электронном журнале МЭШ выставлено уже более 1 млрд оценок.