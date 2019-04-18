Калуга, 18 апреля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Калужские сельхозтоваропроизводители активно приступили к полевым работам. Яровой сев стартовал в 12 из 24 районов Калужской области, где уже посеяно 3,4 тыс. гектаров зерновых. Как сообщили 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM в регионарном министерстве сельского хозяйства, в Хвастовичском районе посеяли 600 гектаров, Мещовском — 500, Козельском — 385, Бабынинском — 336, Куйбышевском — 307, Жиздринском — 305 и в Сухиничского — 275 гектаров.

Грант Вуд. Полевые работы. 1924

По информации ведомства, все районы области, кроме Жиздринского, Людиновского и Спас-Деменского ведут подкормку озимых зерновых культур. Значительные площади проборонованы в Бабынинском, Дзержинском, Жуковском, Кировском, Козельском, Малоярославецком, Мосальском и Юхновском районах.

По данным Россельхозцентра, на весенний сев хозяйства области полностью обеспечены семенами зерновых культур, кондиционность семян составляет 88%. Одновременно продолжается закупка минеральных удобрений. Готовность техники для весеннего сева составляет около 90%.

В целях эффективного использования имеющегося технического потенциала профильный министр Леонид Громов рекомендовал аграриям организовать двухсменную работу энергонасыщенной техники, активно использовать широкозахватную технику и комбинированные агрегаты, а также применять технологии минимальной обработки почвы.