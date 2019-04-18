Фейетвилл, США, 18 апреля, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Супруге президента США нравится ее роль первой леди и она бы хотела ее продолжить и после 2020 года, — об этом Меланья Трамп заявила, находясь с визитом в военной части Форт-Брэгг, сообщает Independent Journal.

Меланья Трамп

Трамп выразила большую гордость и признательность за возможность помогать своей стране, и сказала, что с момента победы ее супруга на выборах она не изменила бы ничего.

Она также посетила школу, где учатся дети военных, и ответила на вопросы учеников.

«Считаю, что наши мужья [Дональд Трамп и Майк Пенс — прим. ИА REGNUM ] делают фантастическую работу и я поддержу своего мужа, если он решит выдвигаться снова, — сказала Трамп, когда ее спросила, хотела бы она быть первой леди еще один срок. — И да, это привелегия, это огромная честь служить и быть здесь».

Ей нравится и то, как изменилась ее жизнь с приходом в Белый дом, однако ее сын Бэррон остается для нее приоритетом, а обязанности первой леди уступают материнским, хотя она и учится совмещать одно с другим.

Ранее Меланья Трамп рассказала, что справляться со всеми ее обязанностями ей сильно помогают повара Белого дома. Они работают каждый день, времени на то, чтобы готовить самой, у нее категорически нет.