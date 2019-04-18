Киев, 18 апреля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. 62% жителей Украины верят в то, что будущим президентом страны станет актёр Владимир Зеленский, сказано в отчёте социологической группы рейтинг, опубликованном 18 апреля на сайте организации.

Цитата из к/ф: Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

Согласно данным опроса, 52% избирателей будут голосовать на выборах за Зеленского, ещё 19 — за действующего президента Украины Петра Порошенко, примерно столько же не определились.

Среди тех, кто намерены участвовать в голосовании и определились с выбором рейтинг поддержки Владимира Зеленского составляет 73%, Петра Порошенко — 27%.

Улучшения ситуации в стране после выборов ожидают 48% опрошенных, ещё четверть не имеют никаких надежд на будущее, а 10% ожидают ухудшения.

Опрос проводился с 12 по 16 апреля. Было проведено 3000 интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее данные «Рейтинга» подтвердили крупнейшие социологические компании Украины. К примеру, Киевский международный институт социологии (КМИС) дал цифры 72,2% за Зеленского против 25,4% за Порошенко среди определившихся и 48,4% против 17% в пользу Зеленского среди всех избирателей Украины.

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