Симферополь, 18 апреля, 2019, 12:05 — ИА Регнум. В Крыму будет построен агропромышленный комбинат по переработке плодоовощной продукции и производству консервов мощностью 20 тыс. т в год. Об этом соообщает 18 апреля пресс-служба правительства Крыма.

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Объем инвестиций составит 1,15 млн рублей. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали глава региона Сергей Аксёнов и гендиректор компании «Фактор» Алексей Бондарь на международном экономическом форуме в Ялте.

Комбинат займет площадь 20 тыс. кв. м в будет ежегодно выпускать 20 тыс. тонн продукции. Предприятие обеспечит региону по меньшей мере 175 рабочих мест.

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