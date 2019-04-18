Томск, 18 апреля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Проект первого Избирательного кодекса России, который разрабатывают в МГУ, обсудили учёные и депутаты законодательной думы Томской области в рамках Четвёртой международной научно-практической конференции «Парламентаризм: региональное измерение», сообщает 18 апреля пресс-служба Томского государственного университета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Томск и Санкт-Петербург стали двумя референтными площадками, на которых проходят дискуссии по этому проекту. Эксперты высказали предложения и назвали проблемы, которые необходимо решить в рамках кодекса. Их замечания и мнения будут отправлены в рабочую группу.

«Сам проект сейчас находится в работе, сейчас это отдельные вопросы, идеи рабочей группы МГУ, которая по заказу Российского фонда свободных выборов разрабатывает кодекс в рамках научно-исследовательского проекта, — пояснил заместитель декана по международным связям факультета политологии МГУ Артур Демчук. — Наша встреча — историческое заседание в какой-то мере, потому что мы — одни из самых первых, на суд которых вынесены первые идеи, касающиеся возможных изменений в избирательном законодательстве. Соответственно, нашу работу можно считать первым чтением идей, которые потом лягут в основу Избирательного кодекса РФ».

По его словам идея создать указанный кодекс возникла не случайно: мировой опыт избирательного права говорит о том, что механизмы существующих выборов усложняются, в первую очередь, за счет использования новых цифровых технологий.

«Сейчас мы уже говорим о больших данных, новых технологиях, и избирательное право необходимо привести в соответствие с этой практикой избирательного процесса», — пояснил эксперт.

Также участники встречи обсудили возможность внесения в избирательные листы графы «Против всех», обеспечение безопасности на выборах, регламентирование довыборных дней, например, выделение равных долей для кандидатов на телевидении, и другие вопросы. Все их предложения будут отправлены в рабочую группу в МГУ.

В вузе напомнили, что соглашение о создании Избирательного кодекса РФ подписали в 2018 году Российский фонд свободных выборов, ЦИК и МГУ. Разработкой проекта кодекса занимаются на юридическом факультете и факультете политологии МГУ. Специалисты планируют ориентироваться на зарубежное избирательное законодательство, в частности, Бельгии и Белоруссии.

Первая попытка создания Избирательного кодекса в РФ была предпринята еще в 1992 году. На протяжении нескольких лет вопрос поднимали как партии («Яблоко» в 1994 году), так и ЦИК (в 2000 году). Последняя попытка разработать кодекс была предпринята в 2008 году, когда инициатором выступило движение в защиту прав избирателей «Голос».

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