Чита, 18 апреля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Острые социальные проблемы Забайкальского края будут решаться в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке. Такой вывод можно сделать из официальной информации регионального правительства, опубликованной в связи с рабочим визитом в Читу министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова. По данным столичного чиновника, финансирование будет выделено на капитальный ремонт 14 образовательных учреждений, а также строительство теплых туалетов.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

По словам министра, в Забайкалье будут построены школа-детский сад в селе Баляга Петровск Забайкальского, в поселке Могзон Хилокского района, два детских сада в Чите. Не был обойдён вниманием вопрос модернизации материально-технической базы учреждений системы среднего профессионального образования.

«Очень важно, чтобы наши дети учились на том же оборудовании, на котором сегодня работают на производстве. Наша задача — такое оборудование приобрести», — подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Забайкалье в рамках интеграции в ДФО получит и ряд других преференций. Помимо выделения 9,4 млрд рублей на социальное развитие региона и сертификата на 54 машин скорой медицинской помощи, в крае вводится механизм электронных виз. Он начнёт действовать в Забайкалье и Бурятии с 1 июня 2019 года.

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Таковы далеко не полные итоги ещё не закончившейся рабочей поездки в Читу министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.