Ялта, Крым, 18 апреля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Инвестиционное соглашение о строительстве командно-диспетчерского пункта за 882 млн рублей заключено между Советом министров РК, международным аэропортом Симферополь и «Госкорпорацией по ОрВД» 18 апреля на площадке Ялтинского международного экономического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Капитан Морган Аэропорт Симферополь

«Инвестор вложит в проект 881,9 млн рублей, аэропорт Симферополь обеспечит реализацию проекта. При этом диспетчерскую вышку оснастят аэронавигационным оборудованием исключительно российского производства в соответствии со всеми международными стандартами», — пояснили представители аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Крыму стартовал пятый Ялтинский международный экономический форум. Ранее инвесторы и власти Крыма заключили соглашения о строительстве комплекса по высушиванию продуктов и агропромышленный комбинат, стоимостью более 2,5 млрд рублей.