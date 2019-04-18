Москва, 18 апреля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Футболисты и тренеры московского «Спартака» поздравили клуб с 97-летием. Ролик опубликован на канале клуба в YouTube.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик Спартака

На видео главный тренер Олег Кононов и футболисты команды на разных языках произносят пожелания клубу.

https://twitter.com/fcsm_official/status/1118740987843686400

Напомним, за свою историю 12 раз становился чемпионом СССР и 10 раз — чемпионом России. Кроме того, клуб рекордные 10 раз выигрывал Кубок СССР, а также три Кубка России.

В последний раз «Спартак» становился чемпионом в сезоне 2016/17. В настоящий момент красно-белые занимает пятое место в в турнирной таблице чемпионата России.

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