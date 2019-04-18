Киев, 18 апреля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не исключил досрочный роспуск Верховной рады в случае победы на президентских выборах. Об этом сообщает НТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Зеленский заявил, что будет думать «про роспуск парламента», однако помнит об установленных законодательством сроках. Он признался, что может «не успеть» и добавил, что не собирается нарушать закон.

Артист пояснил, что его команде выгодно распустить парламент. Однако нужно успеть это сделать за шесть месяцев до следующих выборов, как гласит закон. Выборы в парламент Украины намечены на осень 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, артист Владимир Зеленский и действующий глава Украины Пётр Порошенко прошли во второй тур президентских выборов. Голосования запланировано на 21 апреля. По итогам первого тура Зеленский опережал Порошенко почти вдвое.