Махачкала, 18 апреля, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Рост результатов ЕГЭ по всем предметам в Дагестане в 2018 году в среднем составил 4,5 балла. На 232 человека увеличилось число выпускников, набравших 80 и более баллов. Максимальные 100 баллов набрали 19 школьников, один из которых добился высшего результата сразу по двум предметам. Такие данные 17 апреля в ходе обсуждения готовности Дагестана к проведению государственной итоговой аттестации привёл глава республики Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе лидера региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В совещании также принял участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, посетивший Дагестан с рабочим визитом. В рамках обсуждения Владимир Васильев отметил, что в 2018 году почти в два раза снизилось число выпускников, оставшихся без аттестата.

«Тенденции последних лет показывают, что в Дагестане качество проведения единого госэкзамена стабильно растет, повышается средний балл работ, число высокобалльников и ребят, сдавших экзамен на 100 баллов. Это наша гордость. <…> Но, что самое главное — нам удалось локализовать существенным образом коррупционные факты», — рассказал лидер субъекта.

Политик также подчеркнул, что ЕГЭ уравнивает всех абитуриентов, то есть его механизм позволяет ребятам на равных условиях поступать в любой вуз страны вне зависимости от места проживания.

«В Дагестане много талантливых, одаренных детей, если мы не будем ставить перед нашей системой образования новые задачи по совершенствованию, то не сможем добиться раскрытия интеллектуального потенциала нашего подрастающего поколения, которое способно на очень многое», — заявил политик.

В свою очередь Сергей Кравцов заметил, что без качественного образования не будет развития республики, страны, экономики в целом. По его мнению, образование будет качественным тогда, когда будут объективные экзамены в том числе.

«Я приезжаю в другие регионы и говорю: «В Дагестане порядок с ЕГЭ». И если еще несколько лет назад зал гудел, то сейчас все кивают. Этот уровень нужно сохранить! Это очень важно, это доверие к региону и к системе образования. Самое главное, когда экзамены проходят объективно, начинают появляться ребята — реальные стобалльники, а не покупные, как раньше», — сказал руководитель федерального ведомств

В 2019 году ЕГЭ в Дагестане будут сдавать немногим более 12 тысяч абитуриентов. На основной период проведения экзамена планируется задействовать 68 пунктов проведения, ещё шесть человек будут сдавать ЕГЭ на дому. К организации и проведению госэкзамена будет привлечено более 4,3 тыс. специалистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Дагестане ЕГЭ по окончании школы сдали более 12,6 тыс. школьников, плюс ещё около полутора тысяч выпускников прошлых лет. Следили за ходом единого госэкзамена в республике 120 общественных наблюдателей из регионов России. Федеральные контроллеры были распределены по всем 68 пунктам приема экзамена. Также были привлечены студенты дагестанских вузов.

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