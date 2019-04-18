Москва, 18 апреля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Новый экологический налог, который предлагает ввести правительство РФ, фактически будет тем же самым сбором, который предприятия сегодня уплачивают за сброс своих неочищенных сточных вод в реки, озера и иные водоемы, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Nrcs.usda.gov Сточные воды

«Этот сбор уплачивается в региональные бюджеты, размер оплаты зависит от норматива выброса загрязняющих веществ в окружающую среду, который также устанавливается на региональном уровне», — полагает эксперт.

В затратах предприятий этот сбор составляет очень небольшую долю по сравнению с затратами на другие налоги, например на имущество или рекламу. Таким образом, для предприятия (а значит, и для покупателей его продукции) изменится только название сбора — он станет налогом.

«Однако принципиальное отличие налога от сбора заключается в том, что сборы носят целевой характер и поступают в специальные фонды, где аккумулируются средства для реализации региональных целевых программ, например экологической программы, предусматривающей ремонт очистных сооружений и т. д.», — пояснила Мильчакова.

Налог будет поступать в бюджет региона России, а там уже местные власти вправе использовать поступившие средства по своему усмотрению, причем не обязательно на цели защиты окружающей среды.

«Так что введение нового налога может снизить прозрачность использования средств, взимаемых с предприятий. Зато плюсы новой инициативы заключаются в том, что администрировать новый налог будет легче, повысится собираемость налогов в региональные бюджеты, страдающие от нехватки средств.

Кроме того, новый налог фактически заменит старый, то есть дополнительной налоговой нагрузки на бизнес, а значит, и инфляционной нагрузки на население, с введением этого налога не произойдет. Так что тревога по поводу возможного роста инфляции с введением нового экологического налога отменяется», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может появиться экологический налог. Новый экологический налог призван сподвигнуть предприятия к более эффективной очистке отходов.

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