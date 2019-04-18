Пермь, 18 апреля, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Пермские вузы, не имеющие амбиций, теряют конкурентоспособность. В связи с этим сфера высшего образования нуждается в перезагрузке, об этом заявил губернатор Максим Решетников, выступая перед депутатами Заксобрания с докладом о работе правительства за 2018 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Реформы 90х

Глава региона отметил, что под новые экономические перспективы идет донастройка системы высшего образования. Минобрнауки России меняет контрольные цифры приема, структуру подготовки кадров. Для пермских вузов — это большой вызов.

«Некоторые вузы не имеют амбиций, теряют конкурентоспособность, и более того, складывается впечатление, что они с этим смирились. Давайте честно скажем то, о чем говорится за закрытыми дверями: срочно нужно перезагрузить высшее образование, иначе мы потеряем всю конкурентоспособность», — сказал он.

Катализатором этому должен послужить научно-образовательный центр «Рациональное недропользование» (НОЦ), который начнет функционировать в крае до конца 2019 года. Планируется, что он станет своеобразным магнитом для молодых талантливых ученых и специалистов, что позволит вывести на новый уровень взаимодействие высшего образование, науки и производства.

Еще один важный проект, который стартовал в Прикамье: IT-университет. Здесь в сетевом режиме уже идет переобучение молодежи и сотрудников предприятий для того, чтобы они смогли быть конкурентоспособными в цифровом мире.