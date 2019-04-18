Высшее образование Прикамья «нужно срочно перезагрузить»
Пермь, 18 апреля, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Пермские вузы, не имеющие амбиций, теряют конкурентоспособность. В связи с этим сфера высшего образования нуждается в перезагрузке, об этом заявил губернатор Максим Решетников, выступая перед депутатами Заксобрания с докладом о работе правительства за 2018 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Глава региона отметил, что под новые экономические перспективы идет донастройка системы высшего образования. Минобрнауки России меняет контрольные цифры приема, структуру подготовки кадров. Для пермских вузов — это большой вызов.
«Некоторые вузы не имеют амбиций, теряют конкурентоспособность, и более того, складывается впечатление, что они с этим смирились. Давайте честно скажем то, о чем говорится за закрытыми дверями: срочно нужно перезагрузить высшее образование, иначе мы потеряем всю конкурентоспособность», — сказал он.
Катализатором этому должен послужить научно-образовательный центр «Рациональное недропользование» (НОЦ), который начнет функционировать в крае до конца 2019 года. Планируется, что он станет своеобразным магнитом для молодых талантливых ученых и специалистов, что позволит вывести на новый уровень взаимодействие высшего образование, науки и производства.
Еще один важный проект, который стартовал в Прикамье: IT-университет. Здесь в сетевом режиме уже идет переобучение молодежи и сотрудников предприятий для того, чтобы они смогли быть конкурентоспособными в цифровом мире.