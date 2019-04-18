Барнаул, 18 апреля, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Проблема с разрастанием клёна в алтайских лесах грозит катастрофой — инвазивное растение представляет опасность для всего биоценоза региона, заявила доцент кафедры ботаники Алтайского госуниверситета, кандидат биологических наук Наталья Сперанская в интервью университетской газете «За науку».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Горный Алтай

«Без преувеличения могу сказать, что это «разрастание» уже принимает масштабы катастрофы. Вместо пойменных и хвойных лесов скоро будут одни клены», — сказала биолог.

По её словам, незваный гость, пришедший из Америки, обладает активной корневой порослью и мощной аллелопатической активностью. Инвазивные растения, отмечает учёный, активно меняют окружающую среду, причем не в лучшую сторону. И бороться с ними гораздо сложнее, чем с обычными сорняками — вырубить и выкорчевать клён очень трудно.

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