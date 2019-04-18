Санкт-Петербург, 18 апреля, 2019, 11:52 — ИА Регнум. С 1 июля 2019 года власти Санкт-Петербурга намерены вновь повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения. К повышению вынуждают ресурсоснабжающие организации. Об этом курирующий сферу энергетики вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский сообщил в ответ на запрос главы «Справедливой России» в Санкт-Петербурге Марины Шишкиной.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

В частности, со второй половины 2019 года водоснабжение для населения подорожает на 7,5%, а электричество — на 6,2%. Общий рост тарифов во втором полугодии 2019 года по отношению к первому полугодию 2019 года составит 7,5%.

Поставщики ресурсов заявили ощутимый рост стоимости своих услуг с 1 июля 2019 года. Так, ГУП «ТЭК СПб» — поставщик тепла и горячей воды — заявил повышение на 13,4%, объясняя это удорожанием покупки тепловой энергии у ПАО «ТГК-1» и увеличением затрат на оплату труда персонала предприятия.

На 10% хотел увеличить стоимость своих услуг СПб ГУП «Водоканал», но был вынужден сократить этот скачок до 7,5% в связи с итогами независимой проверки, выявившей нецелевые траты предприятия. Напомним, недавно Смольный уволил гендиректора «Водоканала» и передал материалы проверок в правоохранительные органы.

«Ресурсоснабжающие организации диктуют свои условия. Никто, в том числе и Смольный, с возрастающими тарифами сделать почти ничего не может. Пока в этой сфере не появится конкуренция, пока ресурсники будут монополистами, город и горожане — их заложники», — заявила Марина Шишкина, комментируя письмо из Смольного.