Москва, 18 апреля, 2019, 11:48 — ИА Регнум. В стагнации российской экономики виновата ее олигархически-бюрократическая верхушка, паразитирующая на ресурсах страны, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщившего депутатам Госдумы РФ о наличии в РФ 19 млн бедных.

Никола Пуссен. Пляски вокруг золотого тельца. 1637

«Если говорить на строгом языке политэкономической теории, то надо сказать, что в России экономико-политическая власть принадлежит олигархически-бюрократической верхушке, которой объективно выгодно паразитировать на ресурсах страны, на государственном бюджете (который формируется за счёт средств обычных граждан РФ), за счёт ренты от природных ресурсов и на финансовых спекуляциях вокруг этих средств, — сказал Бузгалин. — Сложилась замкнутая социальная группа, которая привела страну к стагнации и сохраняет это положение, потому что это ей выгодно. Сегодня появились данные Forbes о 100 миллиардерах России и ещё о 100 мультимиллионерах. Общее состояние верхушки миллиардеров — это 500 млрд долларов».

Если к этой сумме прибавить ещё и состояние мультимиллионеров, то, по словам Бузгалина, получится около 1 трлн долларов.

«Это две трети ВВП РФ, — сказал экономист. — Элементарный прогрессивный налог на этих людей уже позволит решить проблему бедности тех 19 млн граждан РФ. Так что проблема бедности решаема и быстро».

При этом эксперт уточнил, что речь вовсе не идёт о том, чтобы забрать у миллиардеров последние деньги.

«Идея состоит в том, чтобы использовать средства, которые вывозятся из страны, для обеспечения ее развития, — подчеркнул Бузгалин. — Бедным надо не подачки давать, а создавать условия жизни. Создавать жильё и рабочие места. Обеспечить качественную медицину и возможность учиться. Вот в чём решение проблемы, и это хорошо известно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости разобраться, в чём причина бедности, и найти свой метод по её преодолению. По словам Медведева, в России около 19 миллионов бедных граждан.

«Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны. На преодоление бедности направлена вся наша работа», — сказал премьер-министр.