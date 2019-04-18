Архангельская область, 5 мая, 2005, 11:29 — ИА Регнум. За апрель текущего года Северо-Западным таможенным управлением (СЗТУ) перечислено в федеральный бюджет ежемесячных таможенных платежей на сумму 32812,01 миллионов рублей, что составило 102,57% от плана. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СЗТУ, по сравнению с перечислениями в федеральный бюджет в апреле 2004 года объем платежей составил 101,49% (в апреле 2004 года было перечислено 13 669,78 миллионов рублей). В общем объеме платежей в апреле 2005 года доля ввозной пошлины составляет 4 689,24 миллионов рублей (14,29%), вывозной пошлины - 20 300,97 миллионов рублей (61,87%), НДС - 6 972,97миллионов рублей (21,25%), акциз - 85,85 миллионов рублей (0,26%), сборы - 762,98 миллионов рублей (2,33%).

В общем объеме перечисления денежных средств в апреле 2005 года по таможням Северо-Западного федерального округа лидерами являются Выборгская таможня - 14 073,15 миллионов рублей (43,72% от общего объема перечислений), Балтийская таможня - 6 573,02 миллионов рублей (18,86%), Санкт-Петербургская таможня - 5 272,27 миллионов рублей (14,82%).