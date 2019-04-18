Лиски, Воронежская область, 18 апреля, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Взрывное устройство обнаружено и обезврежено в товарном поезде, следовавшем с Ростовской области в Ревякино через Воронежскую область.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

По информации канала Mash, взрывное устройство с наполнителем из пластида с диоксидом серы было обнаружено под одним из вагонов, в котором перевозились стальные заготовки, — сверток был вложен в технологическое окно надрессорной балки. Устройство на станции Лиски заметили рабочие, которые и вызвали правоохранителей. Взрывное устройство было обезврежено. Сейчас его изучают сотрудники ФСБ.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о возможном взрыве на железнодорожной станции «Мержаново» под Таганрогом Ростовской области — СМИ сообщали, что устройство сработало под грузовым составом из Луганска. От взрыва никто не пострадал.