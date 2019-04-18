Красноярск, 18 апреля, 2019, 11:35 — ИА Регнум. В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» умер редкий питомец — 10-месячный винторогий козёл по имени Коралл. По словам сотрудников «Роева ручья», его перекормили морковью и капустой посетители парка.

Скриншот со страницы группы «Роев ручей». Vk.com Питомец зоопарка погиб по вине посетителей

Винторогие козлы — редкие животные, находящиеся под охраной. Они занесены в Международный красный список МСОП (Международный союз охраны природы).

Коралл родился в «Роевом ручье». По словам работников зоопарка, каждый день состояние питомца контролировал ветеринарный врач. 16 апреля в «Роевом ручье» было много посетителей, а 17 апреля Коралл умер. По словам ветврача, из-за большого количества сочного корма произошли завал и брожжение в преджелудках, что повлекло за собой вздутие и гибель.

Сотрудники зоопарка просят посетителей не кормить животных принесённой с собой пищей. История Коралла и эта просьба опубликованы на официальной странице «Роева ручья» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» был открыт 15 августа 2000 года. Название возникло от одноимённого ручья, протекающего рядом. Основу для коллекции животных положили обитатели живого уголка заповедника «Столбы», а также звери, прибывшие из Новосибирского зоопарка. Сейчас в «Роевом ручье» содержатся жирафы, пингвины, шимпанзе и многие другие виды экзотических животных. За год парк принимает порядка 600 тысяч посетителей.