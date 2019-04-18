Ханты-Мансийск, 18 апреля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Житель Югры погиб от руки своего родственника — охотника. Трагедия произошла в Советском районе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает 18 апреля пресс-служба следственного управления СКР по региону.

(сс) klimkin Охотничье ружье

Охотники находились в лесу 17 апреля. Отмечается, что в условиях плохой видимости один из них выстрелил в движущийся объект, полагая, что целился в животное. На самом деле мужчина ранил своего 53-летнего родственника, который затем скончался, предположительно, от потери крови.

Следователи проводят проверку. Уголовное дело может быть возбуждено об убийстве по неосторожности. Точную причину смерти охотника установит экспертиза.

Погибший приходился стрелявшему братом, уточняют местные СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобный случай произошел в Мордовии, где 47-летнего жителя Саранска задержали по подозрению в убийстве подростка. На допросе мужчина заявил, что выстрел сделал по ошибке во время охоты.

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