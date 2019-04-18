Спас-Деменск, Калужская область, 18 апреля, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В Спас-Деменском районе Калужской области начались работы по благоустройству общественных территорий — в частности, городского парка. Как сообщили 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, в 2019 году в Спас-Деменске предполагается благоустроить тир, автодром, веревочный парк и футбольное поле.

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В ходе благоустройства сквера на улице Советской убраны старые деревья, выполнены работы по формированию выравнивающего слоя, обустроены водостоки. На этой улице также будет создано общественное пространство, на котором разместятся волейбольная, баскетбольная площадки и площадка для игры в бадминтон, появятся уличные тренажёры под навесом и детская игровая площадка.

Корме этого, на территории Спас-Деменска запланировано благоустройство пяти дворовых территорий на улицах Советская, Освободителей, Трегубова. Здесь будет уложена плитка, заменен бордюрный камень, установлены скамьи и урны. Общее финансирование работ в муниципалитете составит более 10 миллионов рублей.

Напомним, в 2019 году в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды Калужской области» на работы по благоустройству предусмотрено более 400 миллионов рублей. Планируется выполнить благоустройство порядка 248 дворовых территорий многоквартирных домов и 90 общественных территорий в 57 муниципальных образованиях области.