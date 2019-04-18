Москва, 18 апреля, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Госдума отменила обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, соответствующую поправку в рамках «ипотечных каникул» приняла Госдума. Нормы скорректированы в пользу защиты прав заемщиков ипотечного кредитования, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Авторы законопроекта об ипотечных каникулах — спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко — провели дополнительные консультации, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Действующее сейчас обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности, вынуждает граждан оплачивать нотариальные услуги как при заключении договоров жилищной ипотеки, так и при каждой реструктуризации ипотечного кредита, в том числе в рамках «ипотечных каникул».

«Люди, потерявшие работу, находящиеся в сложном материальном положении, не должны нести дополнительные расходы. Данная корректировка законопроекта вызвана необходимостью защитить таких граждан», — заявил Володин.

Он также сослался на позицию Центробанка и банковского сообщества, которые уверены, что необходимости в нотариальном заверении таких договоров нет.