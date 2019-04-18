Москва, 18 апреля, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Картину «Мечтатели» от режиссёра Бернардо Бертолуччи покажут в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга. Ретроспективу фильма организовывает проект «Артпоказ» 14 мая.

Пресс-служба проекта «Артпоказ» «Мечтатели»

Действие картины разворачивается в Париже 1968 года — это история сексуальной революции в отдельно взятой парижской квартире, происходящая на фоне студенческих волнений. Демонстрации студентов, баррикады на улицах, но у трёх молодых людей — своя реальность и свой мир, наполненный кинематографическими аллюзиями. Дни и ночи напролет они смотрят фильмы и не выходят из дома.

Пресс-служба проекта «Артпоказ» Главные герои картины

Рассказ в «Мечтателях» начинается с событий, предшествующих «красному маю» во Франции — с закрытия синематеки, которое спровоцировало студентов на первые уличные столкновения, вылившиеся в демонстрации и забастовки. «Запрещать запрещается!» — было основным лозунгом бастующих, хотя политические взгляды студентов однозначно определить было невозможно. Идея была в самой революции.

Режиссёр «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи признаётся, что так любил французское кино, что «начал чувствовать себя больше французом, чем итальянцем».

Ретроспектива картины от проекта «Артпоказ» пройдёт в кинотеатрах «Космос» (Москва) и «Родина» (Санкт-Петербург») в 19:30. Показ фильма пройдёт на английском языке с русскими субтитрами.