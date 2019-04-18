Москва, 18 апреля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о розыске должников за пределами России, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

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Главный судебный пристав РФ наделяется полномочиями по организации взаимодействия с компетентными органами иностранных государств по вопросам межгосударственного розыска лиц в порядке, предусмотренном международными договорами.

Главный судебный пристав субъекта РФ наделяется полномочиями по организации и контролю деятельности должностных лиц службы судебных приставов по межгосударственному розыску лиц, осуществляемому в соответствии с международными договорами.

Старший судебный пристав наделяется полномочиями по организации межгосударственного розыска лиц, осуществляемого в соответствии с международными договорами. Добавляется полномочий и у судебного пристава.