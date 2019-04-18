Сургут, Югра, 18 апреля, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Жилищно-коммунальное хозяйство Сургута, как утверждают югорские активисты, однозначно на рельсы концессии не переводят. Пока лишь прорабатываются механизмы привлечения бизнеса в сферу ЖКХ, сообщил изданию СИА-Пресс советник главы Сургута Александр Оверчук.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

«То, что нужно привлекать бизнес в сферу ЖКХ — это факт. Город растёт, инженерные сети нужно продлять в новые районы Сургута и модернизировать существующие коммуникации. На это нужны большие деньги и без инвестиций здесь не обойтись. Но обсуждение находится на ранней стадии, и как в итоге будет выглядеть механизм работы с бизнесом в коммунальной сфере сейчас неизвестно. Прорабатываются разные варианты», — пояснил Александр Оверчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подготовка к передаче в концессию некоторых объектов коммунальных МУПов в Нижневартовске и Радужном породила социальный и политический протест. Прошли и готовятся митинги, ведётся активная работа по организации городских референдумов. Жители этих двух югорских муниципалитетов считают, что оптимизация работы коммунального хозяйства путём государственно-частного партнёрства, которым является концессия, породит повышение тарифа. В Нижневартовске, к примеру, уже анонсировали их повышение до 11% с июля 2019 года, что в два раза выше допустимой нормы по ХМАО.