Пермь, 18 апреля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. В сфере здравоохранения Пермского края актуальным остаётся вопрос доступности узких специалистов. Привлечение таких кадров в больницы станет одним из главных критериев оценки главврачей, об этом заявил губернатора Максим Решетников 18 апреля, докладывал Законодательному собранию о работе краевого правительства за 2018 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Прикамья.

Шапаев Федор Васильевич. Сельский врач. 1964

Решетников сделал акцент на том, что ресурсы у главных врачей на привлечение узких специалистов и врачей в целом имеются.

«Поэтому их привлечение — станет одним из главных показателей, по которому буду оценивать работу руководителей. Всю информацию о внутренней системе мониторинга сделаем доступной онлайн. И каждый на сайте «Управляем вместе» сможет пожаловаться. А главные врачи обязаны будут лично ответить. Такую возможность запустим до конца мая. Сначала «пилот» в Перми, а затем — во всех территориях», — сказал губернатор.

Предельный срок ожидания по программе здравоохранения и для участковых, и для узких специалистов составляет 14 дней. Жители жалуются, что нужно ждать приема у «профильников» по две недели и есть проблемы с записью.

В качестве успехов глава региона отметил, что за два года в крае удалось повысить доступность участковых врачей в поликлиническом звене: попасть на прием к участковому терапевту можно за два дня, к участковому педиатру — за один день.