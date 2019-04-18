Калуга, 18 апреля, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Предприятие «Калугаоблводоканал» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приступило к замене сетей в Калуге на улицах Никитина, Ленина и Грабцевское шоссе. Как сообщили 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе госпредприятия, в рамках проекта работы дорожных и коммунальных служб синхронизированы.

Фото ГП «Калугаобводканал» Ремонт дороги

На участке от улицы Константиновых до Карла Либкнехта областного центра планируется заменить около 300 метров аварийного водопровода: чугунную трубу поменяют на полиэтилен.

Люки выносятся с проезжей части на зеленую зону. Такая работа ведется на Грабцевском шоссе — там на участке дороги уже убрано четыре люка. В дальнейшем это позволит минимизировать работы с нарушением асфальтового покрытия. Часть люков с улиц Ленина и Никитина также будет вынесена на пешеходную зону.

Всего в 2019 году Калугаоблводоканал планирует заменить в Калуге около 15 километров сетей водоснабжения и водоотведения перед ремонтом дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы планируется завершить в июне-июле, а в августе начнется подготовка к ремонту объектов на тех улицах областного центра, где дороги будут ремонтироваться в 2020 году. Напомним, что в рамках нацпроекта в Калуге в 2019 году комплексно отремонтируют дороги на 27 улицах.