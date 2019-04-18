Екатеринбург, 18 апреля, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Реформа по обращению с твёрдыми коммунальными отходами встретила наиболее негативный приём в тех муниципалитетах Свердловской области, где местные власти «отошли в сторону» от её проведения. Об этом заявил министр ЖКХ региона Николай Смирнов на заседании регионального совета представительных органов муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Министр намеренно опустил названия «проштрафившихся» муниципалитетов, но выразил своё недовольство работой их руководителей.

«Ряд органов местного самоуправления отошли в сторону от реализации реформы. Они решили, что раз решения были приняты на федеральном уровне, то есть региональные операторы — пусть они сами с этим разбираются. И именно по этим территориям мы видим наибольшее негативное восприятие людей этой реформы! — сказал министр.

Там, где местные власти встречались с жителями и разъясняли им механизм реформы, жители за три месяца уже снизили своё негодование.

«Но по ряду территорий стоит просто стена», — признал министр.

Напомним, 18 апреля 2019 года свердловский депутат-единоросс Виктор Якимов предрёк регионам Российской Федерации новый виток мусорных протестов. По его мнению, возмущения вспыхнут с новой силой после того, как региональные компании начнут претензионную работу по неполученным платежам за вывоз мусора.

Отметим, в Свердловской области в среднем за услугу пока платят лишь 30−32% жителей. Этот показатель не худший по стране — в целом ряде регионов собираемость ниже 30%, а региональные операторы из-за небольшого притока денег могут оказаться на грани закрытия