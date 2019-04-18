Москва, 18 апреля, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Заявления о том, что в России причины бедности у каждого свои, призваны закамуфлировать ответственность правящей элиты за сложившуюся ситуацию, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщившего 17 апреля депутатам Госдумы РФ о том, что бедность в России «разная» и с каждым случаем бедности следует разбираться отдельно.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Причины бедности, безусловно, лежат в той социально-экономической системе, ну и её политической форме, которая сложилась в России, — сказал Бузгалин. — К заявлению о том, что каждый беден по-своему, он бы еще добавил, что «нет бедных, а есть ленивые». Это очень часто повторяющийся тезис либерального направления. Это мантра, которую произносят уже не одно столетие. Такое жестокое отношение к гражданам страны призвано закамуфлировать ответственность правящей элиты за сложившуюся ситуацию».

Бузгалин пояснил, что, когда в стране 20 млн человек «по-своему бедны», это означает, что в обществе сложилась ситуация, когда огромное количество людей не может реализовать свой потенциал.

«Если два десятка миллионов человек не могут найти нормальную работу, не могут получить нормальное образование, потеряли стимулы к жизни, у них нет воли к тому, чтобы выйти из тяжёлой жизненной ситуации, это значит, что сложилась такая общественная система, — сказал экономист. — Люди рождаются с одинаковым потенциалом, и лишь затем общество одним позволяет жить более-менее сносно, других опускает на дно, а третьих (очень небольшое количество) поднимает наверх. Безусловно, человек лично может что-то изменить. Но есть массовые законы, законы больших чисел. Это можно сравнить с волками, которые поедают зайцев в лесу. Хотя один заяц спасётся, а другой нет, но в целом волки будут есть зайцев. Система в целом людоедская. Кто-то один может вырваться, а кто-то нет, но в целом людоедство будет продолжаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля, выступая с отчётом в Госдуме РФ, Медведев заявил о наличии в РФ 19 млн бедных людей и заметил, что разбираться в причинах бедности нужно в каждом отдельном случае. Более того, по мнению премьер-министра, изучать нужно не только доходы семей, но и их расходы.