Москва, 18 апреля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Очередные кинопремьеры ждут российских зрителей 18 и 20 апреля.

Кинозал

«Код Красный» (18+)

Шпионские страсти всегда будут интересовать публику, неважно, в чем ходит суперагент — в смокинге и с пистолетом или в юбке и с женским обаянием. На этот раз перед нами второй вариант. Фильм британского режиссера Тревора Нанна основан на реальной истории советского агента Мелиты Норвуд, которая 40 лет добывала и передавала в Москву секретные сведения, в том числе о ядерной программе, что способствовало созданию ядерного паритета и даже, возможно, предотвращению Третьей мировой войны. В фильме имя героини изменено.

«После» (16+)

Режиссер Дженни Гейдж обратилась к вечному сюжету — влечению «хорошей девочки» к «плохому мальчику» и сняла историю о случайной встрече двух разных полюсов и любви, разделившей жизнь героев на две части.

«Нуреев. Белый ворон» (16+)

Фильм британского режиссера Рэйфа Файнса рассказывает о жизни знаменитого танцовщика Рудольфа Нуреева, родившегося и научившегося танцевальному искусству в СССР, но ставшего «невозвращенцем» в 1961 году во время гастролей в Париже. Нуреев был человеком большого таланта, но сложно сказать, что больше привлекало и привлекает его поклонников и биографов — его искусство или ореол антикоммуниста, пикантные подробности личной жизни и смерть от СПИДа…

Фильм выходит на экраны 20 апреля.

«Проклятие плачущей» (18+)

Когда-то, столетия назад, эта женщина в отчаянии и ярости нашла свою смерть в пучине вместе со своими маленькими детьми. Теперь ее призрак, прозванный Ла Йорона, Плачущая, не находит покоя, видя в каждом ребенке свое загубленное дитя. Смотрите, чтобы она не явилась за вашими малышами!

«Ужастик», основанный на мексиканских поверьях, снял режиссер Майкл Чавес.

Миллиард

Герой приключенческой комедии Романа Прыгунова, блестящий олигарх-банкир Матвей вел жизнь плейбоя и чихать хотел на какие-то там семейные ценности. Ровно до того момента, как у него отобрали его банк и обобрали до нитки. Теперь ему не на кого надеяться, кроме рассеянных по свету незаконнорожденных потомков, которые должны помочь ему вернуть состояние — разумеется, не совсем законным и очень рискованным путем. А для этого Матвею нужно, чтобы дети простили ему многолетнее предательство. Задачка потруднее, чем ограбление банка…

В главной роли — Владимир Машков.

Ограбление по Фрейду (16+)

Врач, исцелись сам! Модный психотерапевт и утонченный ценитель искусства Рубен Брандт страдает от ужасных кошмаров, в которых его всячески терзают персонажи знаменитых шедевров живописи. Пытаясь вышибить клин клином, Рубен превращает свою жизнь в сплошную сюрреалистическую галлюцинацию. В компании со своими особо «поехавшими» пациентами он отправляется в головокружительное криминальное турне по миру с целью выкрасть и собрать воедино все преследующие его по ночам картины. Вдруг, в самом деле, поможет? Терять-то особо нечего…

Эксцентрический анимационный арт-боевик в авангардистском стиле создал в Венгрии режиссер Милорад Крстич.

«Пушистый шпион»

Беззаботная, но скучноватая диванная жизнь пушистой рыжей красавицы Марни закончилась в один миг, когда ее таинственно похитили. Попав случайно в заштатную деревушку, кошечка знакомится с колоритными представителями местной фауны — псом, ослом и петухом. Вместе с примкнувшей к ним бродячей зеброй новые «бременские музыканты», точнее, спецагенты, выходят на тропу войны с организованной преступностью. Ну, грабители и разбойники, погодите!

Веселый мульт-детектив сняли немецкие режиссеры Кристоф и Вольфганг Лауэнштайны.