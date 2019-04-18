Ханой, 18 апреля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Южнокорейская косметическая компания Hair Costory приняла участие в конференции по экспорту Vietnam Business Export Conference, прошедшей во Вьетнаме. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на генерального директора компании.

Эдгар Дега. У зеркала. 1885

Известно, что данная конференция состоялась при финансовой поддержки Министерства малого, среднего и венчурного бизнеса и Агентства малых и средних предприятий Южной Кореи.

Кроме того, благодаря корейской волне халлю, спрос на южнокорейскую продукцию значительно увеличился. Поэтому цель данной конференции состояла в том, чтобы создать платформу для онлайн и офлайн маркетинга, сотрудничая с государственными СМИ Вьетнама, а также определить потенциальные товары, которые могут появиться на вьетнамском рынке.

«Вьетнам — развивающийся рынок со среднегодовыми темпами роста около 7%. Жители Вьетнама больше всех в Юго-Восточной Азии интересуются корейской косметикой и следят за новыми тенденциями. В будущем мы намерены и дальше сотрудничать с Министерством малого, среднего и венчурного бизнеса и Агентством малых и средних предприятий, чтобы заложить основу для выхода продукции на вьетнамский рынок», — сообщили представители компании.

Корейская волна или халлю — понятие, относящееся к распространению современной культуры Южной Кореи по всему миру.