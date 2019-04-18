Санкт-Петербург, 18 апреля, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Угроза, исходящая от вдов и жён, а также детей боевиков, возрастает по всему миру. Об этом в Петербурге на конференции по противодействию международному терроризму заявил 18 апреля директор ФСБ России Александр Бортников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Steve Evans В парандже

«Обостряется угроза со стороны вовлеченных в террористическую деятельность жён и вдов боевиков. Многие из них обучались владению оружием и непосредственно участвовали в боевых действиях. Всё чаще вдовы становятся террористками-смертницами. К этой же роли исламисты готовят и детей, которых с ранних лет воспитывают в атмосфере ненависти к представителям других культур и религий», — сказал Бортников.

По его словам, в 2018 году в мире было совершено 683 теракта, в результате которых погибли 4708 человек, а 7120 человек были ранены. Александр Бортников подчеркнул, что почти не осталось стран, не затронутых террористическими атаками.

Так, группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанные с ними вооруженные сообщества сумели организовать свои силы по сетевому принципу. Взаимосвязанные и автономные ячейки расползаются за пределы Ближнего Востока, в Европу, Центральную и Юго-Восточную Азию. Крупные бандитские формирования уходят в глубь Африканского континента, в частности, в Ливию. Особого внимания, по мнению директора ФСБ, заслуживает ситуация в Афганистане.

Иностранные боевики-террористы после прохождения обучения возвращаются в страны исхода, отмечает Бортников, где и оседают, ожидая указаний. По словам директора ФСБ, иностранные боевики «не испытывают особых затруднений в поисках способов проникновения в страны дальнейшего пребывания», как правило, используя трудовую и гуманитарную миграцию. В пример он привел миграцию сотен тысяч беженцев в Европу из «стран с высокой террористической угрозой».

«Например, по оценкам экспертов, в Европейский союз уже прибыли порядка 1,5 тысячи террористов из пяти тысяч ранее выехавших на Ближний Восток. Значительную часть составляют бандиты, направленные главарями в Европу для продолжения террористической деятельности. Они создают глубоко законспирированные ячейки и усиливают боевой потенциал уже существующих тергрупп», — сказал Бортников.

Он отметил, что вопреки работе спецслужб и правоохранителей, современный терроризм по своим последствиям и масштабам по-прежнему остается одной из наиболее опасных глобальных угроз. Кроме того, все больше внимания уделяется специализации боевиков: часть из них ориентирована на пропаганду экстремистской идеологии и вербовку новобранцев, другие отвечают за оборот финансов и ресурсное обеспечение, есть подразделения, которые отвечают непосредственно за подготовку терактов.

Как сообщалось, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга началась Конференция по противодействию международному терроризму (совместно с международными парламентскими организациями). На ней планируется обсудить роль международных институтов в противодействии терроризму, предотвращении использования сетевых технологий для распространения экстремистских идей, совершенствовании законодательства в целях преследования террористов и пресечения финансирования терроризма.