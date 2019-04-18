Новороссийск, Краснодарский край, 18 апреля, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Более 40 пилотов-спасателей из пяти авиационно-спасательных центров МЧС России отработали взаимодействие при эвакуации пострадавших с морского судна. В работе приняли участие специалисты компании «Флот НМТП», сообщила пресс-служба Новороссийского морского торгового порта.

Admnvrsk.ru Учения в районе якорной стоянки № 415 порта Новороссийск в районе поселка Кабардинка

Учения прошли в районе якорной стоянки № 415 порта Новороссийск в районе поселка Кабардинка. Авиация МЧС России выполнила практическую эвакуацию пострадавших, а также доставку спасателей и медиков на борт морского судна в условиях видимости, либо при отсутствии видимости береговой черты.

В пресс-службе предприятия пояснили, что сбор с лётным составом авиации МЧС России предназначен для подготовки к действиям над водной поверхностью. Это масштабное общероссийское мероприятие реализуется в рамках плана основных мероприятий МЧС России на 2019 год.

Отмечается, что с апреля по октябрь текущего года запланированы еще два крупных мероприятия с участием компании «Флот НМТП» и МЧС России: отработка действий при поиске и спасении людей, терпящих бедствие на море и учения по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на акватории порта Новороссийск.

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