Москва, 18 апреля, 2019, 11:17 — ИА Регнум. В России может появиться транспортный самолёт со сверхкоротким взлётом и посадкой. Воздушное судно сможет взлетать и садиться на небольшой площадке с высотой препятствий на её границе до 15 м. Об этом сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Казимир Малевич. Авиатор. 1914

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Разработкой проекта, который является одним из десяти проектов, запущенных ФПИ в 2018 году, занимается компания «Промсервис» из города Истра Московской области. На сегодняшний день специалисты уже приступили ко второму этапу работы — созданию демонстратора перспективного самолёта, передаёт ТАСС. Планируется, что его первый полёт состоится в 2022 году.

Летательный аппарат сможет передвигаться в полностью автоматическом режиме. Дальность полёта составит 1 тыс. километров при скорости в 250 км/ч. Вес полезной нагрузки — до 500 кг. Максимальная скорость, которую сможет развивать самолёт, превысит 300 км/ч.

В самолете будет применена схема активного обдува крыла с помощью 10 распределенных по его передней кромке воздушных винтов с электроприводом, что обеспечит аппарату достаточную подъемную силу при малой скорости на сверхкоротком разбеге. Расчетная дальность полета составит 1 тыс. км при скорости в 250 км/ч, максимальная скорость — 315 км/ч, вес полезной нагрузки — до 500 кг, сообщили в фонде. Там добавили, что первый полет демонстратора машины намечен на 2022 год.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года в России был разработан проект электросамолёта с вертикальным взлётом и посадкой, который получил название VTOL. Новая разработка принадлежит компании Napoleon Aero и представляет собой четырёхместную машину, которая будет обладать полезной нагрузкой 400 кг и максимальным взлётным весом около 1,5 т.

Летом 2018 года стало известно, что в России специалисты приступили к разработке нового самолёта с вертикальным взлётом и посадкой. Созданием концептуальной модели прототипов занимается Минобороны РФ по поручению Верховного главнокомандующего.