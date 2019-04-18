Ярославль, 18 апреля, 2019, 11:17 — ИА Регнум. В Ярославле открылся межрегиональный диалог-фестиваль Российского движения школьников «РДШ — территория дружбы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы. В фестивале участвуют школьники из всех федеральных округов России.

Ольга Хитрова Фестиваль «РДШ — территория дружбы»

«Фестиваль — это возможность общения детей, возможность представить свой регион, его культурные ценности в интеллектуальной онлайн-игре «Мой край — гордость России». А в потом наступит период личных встреч, посещение регионов. В ноябре в Ярославле — столице Золотого Кольца состоится финал, мы будем принимать школьников из регионов-участников», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославского регионального отделения РДШ Ольга Хитрова.

В Ярославской области более 8 тысяч детей являются участниками Российского движения школьников. На базе 85 школ области созданы отделения РДШ и пресс-центры, есть свой ютуб-канал, который ведут дети. Дети сами создают информационный контент, который интересен подросткам, выпускают свою газету «76-й в тренде».

Летом школьников ждёт областной профильный лагерь «РДШ. Регион76». Активисты движения, набравшие в течение года наибольший рейтинг, поедут в профильные всероссийские лагеря «Смена», «Артек», «Орленок».