Владивосток, 18 апреля, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Иметь огромный резерв средств в бюджете страны и не направлять их на развитие экономики — это преступно, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв (КПРФ), комментируя прошедший в Государственной думе отчёт председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Депутат считает, что чиновники высшего звена научились говорить остро, с пониманием политического и экономического момента.

«Глядя на выступление премьер-министра в Госдуме, я и улыбался, и печалился одновременно. Как сострадательно Дмитрий Анатольевич говорил о бедных! Слезу вышибает. И так каждый год с небольшими вариациями», — возмущался депутат.

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Однако на практике, считает Владимир Хмелёв, прорыва не видно ни в экономике, ни в социальной сфере, а количество потраченных миллиардов нельзя признать эквивалентом полученному результату. Выступления руководителей думских фракций депутат считает более реалистичными в оценках действия правительства за 2018 год.

«Согласен с большинством из этих выступлений: результаты деятельности правительства РФ за 2018 год невозможно признать удовлетворительными. Иметь огромный резерв средств в бюджете страны и не направлять их на развитие экономики — это преступно. Региональные и муниципальные бюджеты утонули в долгах и займах, а «закрома родины» трещат. Это непонятно и наводит на самые нехорошие мысли. Тем более, когда даже не финансируются в должном объёме государственные программы по исполнению указов президента страны», — прокомментировал Владимир Хмелёв.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля 2019 года в Госдуме премьер-министр Дмитрий Медведев представил отчёт о работе правительства за 2018 год. Подготовка к выступлению премьер-министра Дмитрия Медведева продолжалась более четырёх недель в активной фазе, когда поступали вопросы от депутатов и министерства, помогали готовить ответы.

В своём отчёте Медведев заявил, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны.

«Людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны», — сказал премьер-министр.